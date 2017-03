Zelda Williams, hija de Robin Williams, jugará a Zelda: Breath of the Wild por una buena causa

Robin Williams | antena3.com

¿Quién es Zelda? Incuso los mayores fans de la saga en algún momento se han hecho esta pregunta, y es que en varios videojuegos no llegamos a ver a la princesa que rinde título a este juego hasta transcurrida buena parte de la historia.

Sí, Zelda es la princesa a rescatar de las garras de Ganon en la mayoría de juegos de The Legend of Zelda, pero además también es el nombre de otras mujeres, como Zelda Fitzgerald (mujer de un famoso escritor que acabó sirviendo de inspiración para la saga de videojuegos) o Zelda Williams, la hija del fallecido actor Robin Williams.

Precisamente Zelda Williams tiene su nombre a raíz de la serie de videojuegos, y además tiene una gran aficción a estos. Pues bien, recientemente a través de su cuenta de Twitter ha confirmado una actividad especial, la cual tendrá lugar hoy mismo a las 21:00 hora española: un vídeo en directo de ella misma jugando al último juego de Zelda, Breath of the Wild.

En este directo se recaudarán fondos para la organización Brain & Behaviour Research Foundation, encargada de estudiar e investigar el tratamiento de las enfermedades mentales. Os dejamos a continuación con el vídeo en directo, el cual os recordamos, iniciará a las 21:00 del día de hoy.