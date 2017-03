El desastroso rodaje que terminó con la carrera de Van Damme

Van Damme es para muchos todo un icono de los años 90 en el cine de acción. El actor nos ha dejado un buen puñado de películas que se han convertido en icono dentro del género, pero una de ellas en especial será recordada también por los amantes de los videojuegos.

Hablamos de Street Fighter: La Última Batalla. Tenemos que remontarnos a principios de los 90, tanto Street Fighter en la industria del videojuego como Van Damme en el cine gozaban de una popularidad fuera de toda duda. Es por ello que Capcom quiso aprovechar la ocasión para llevar a la gran pantalla la adaptación de su saga estrella por aquel entonces.

Lejos de apostar por narrar la historia de Ryu o Ken, los dos personajes más reconocidos de la marca, la compañía japonesa apostó por utilizar a Van Damme en la piel de Guile para dar rienda suelta a un argumento que, como ya estaréis imaginando, hace aguas por todos sitios, siendo cualquier excusa válida para que los personajes se líen a mamporros.

Van Damme en Street Fighter: La película | GettyImages

Teniendo un producto púramente fan-service en mente, Capcom dejó en manos de Steven E. de Souza una adaptación que pasó a los anales de la historia de las películas basadas en videojuegos como una de las cintas más peculiares. El motivo no es otro que los numerosos problemas durante el rodaje y por supuesto el resultado final.

Para empezar destaca el papel de Van Damme como Guile, quien durante la grabación del film se rompió varias costillas. Su interpretación además está entre las peores de su carrera, siendo para desgracia de sus seguidores el punto de partida Street Fighter del declive en su carrera. Por otra parte, y sabiendo que la película se rodó en Tailandia, los actores no se cortaron un pelo en salir de juerga por las noches, tanto es así que al rodaje acudían algunos todavía borrachos o bajo los efectos del alcohol.

El desfase de Street Fighter: La Última Batalla no termina aquí, pues a todo lo comentado antes hay que sumar los escarceos amorosos entre los propios actores. Cuando parecía que todo no podía ir a peor, desde la productor insistieron que la película debía reescribir ciertas escenas del guión y rodar de nuevo determinadas escenas. ¿El motivo? La película tenía que llegar sí o sí a los cines en navidades del 1994 con una clasificación para edades de no más de 7 años.

Kylie Minogue en Street Fighter: La película | GettyImages

Como ya estaréis imaginando, una película basada en Street Fighter y en la que participan personajes de la talla de Vega con sus características garras y abundan las batallas, algunos de los combates contenían varias escenas con sangre. Algo inadmisible para la productora y que obligó a rodar casi por completo los enfrentamientos; hecho que por supuesto sólo hizo acrecentar el que los actores se tomaran menos en serio aún la cinta.

Con las nuevas escenas ya rodadas, era hora de que la productora diera el visto bueno. ¡Es una película para todos los públicos! Increíble pero cierto. La reducción de violencia y sangre en las nuevas secuencias fue tal que desde Estados Unidos pensaron que cualquiera podría ir a ver Street Fighter: La Última Batalla. La introducción en una escena de una simple palabra mal sonante hizo que el film viera, ahora sí, su calificación para mayores de 7 años.

Actores en Street Fighter: La película | GettyImages

¿Debería de haber escogido Van Damme otro papel? El broche final a esta serie de catastróficas desdichas la pone el actor cuando tuvo que decidir entre escoger Street Fighter: La Última Batalla o la adaptación de Mortal Kombat, otro de los juegos populares en la época. La elección no fue la adecuada, pues aunque Mortal Kombat tampoco es que sea una de las cintas más aclamadas de la historia del cine, si que se encuentra entre una de las mejores adaptaciones y más queridas basadas en una saga de videojuegos.

