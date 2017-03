GTA VI es real y esta incuestionable prueba lo demuestra

Si tuviéramos que hablar de juegos deseados de cara a los próximos meses o años, Grand Theft Auto VI sería uno de ellos, sin lugar a dudas. Vale, sí, sabemos que tenemos todavía grandes títulos por disfrutar como Death Stranding, God of War, Cyberpunk 2077 o The Last of Us: Part 2; pero si algo caracteriza a cada nuevo juego de GTA es el afán de superación de Rockstar en la saga.

Si bien hace unas semanas un usuario recogía el que podría ser el año de lanzamiento de Grand Theft Auto VI en base a un easter egg encontrado en el quinto episodio de la IP; es ahora el propio presidente de Rockstar quién parece arrojar algo más de luz sobre el hipotético regreso de la franquicia.

En palabras de Leslie Benzies, máximo responsable de Rockstar, “desconocemos que será GTA VI, pero tengo varias ideas”. Palabras que, por supuesto, puede que no digan mucho a los fans de la IP; pero tranquilos, que el bueno de Leslie continuó ahondando en el tema.

Una de las características de todo GTA que se precie es su ambientación. “Es la primera idea que se nos viene a la cabeza. La primera pregunta que tenemos que responder es dónde estará ambientado el nuevo GTA”; añadía Leslie. Este es el pilar base, en palabras del ejecutivo, que dará pie en gran medida al tipo de jugabilidad que encontraremos en el juego.

“Con la ambientación y dónde se desarrollará, luego tendremos que definir las misiones, las cosas que harás en Los Ángeles, Nueva York o Miami. El argumento y el mapa trabajan juntos. La historia es un elemento básico para que las misiones puedan fluir con naturalidad”; comentaba Benzies.

Con estos datos sobre la mesa, durante la charla que ofreció con otros desarrolladores por supuesto no tardó en surgir la pregunta “¿dónde tendrá lugar Grand Theft Auto VI?”. Leslie ni corto ni perezoso indicó que le gustaría una ciudad de igual importancia que Los Ángeles (Los Santos) o Nueva York (Liberty City); pero también tiene predilección por otros más pequeños como Portland, Oregon.

Con mención directa a Portland como posible nueva ciudad para el próximo GTA, ¿sería ésta una buena localización para la sexta entrega de la IP? A esa pregunta han respondido varios medios que han comparado las características de la saga con lo que pudiera ofrecer la ciudad de Portland. Las sorpresas están garantizadas, ya os avisamos.

Según profundiza el medio Movoto, “una de los elementos protagonistas de todo GTA son las armas, precisamente en Portland encontramos hasta 9 tiendas de armas. Por otra parte, uno de los detalles también destacados en cada juego de la saga son los clubs de streptease, albergando la urbe de Oregon hasta nada más y nada menos que 80 locales diferentes”.

¿Es pues Portland la localización ideal para GTA VI? Bueno, la última palabra siempre la tiene Rockstar, ya que no hay que olvidar que si algo ha demostrado el estudio con cada nuevo juego de la saga es que se trata de peculiares sátiras de la vida moderna y sociedad.

Sea como fuere, y aunque el estudio esté ahora mismo inmerso en el desarrollo de Red Dead Redemption 2, ese proyecto que pudiera ser Grand Theft Auto VI parece que va cobrando al menos una primera forma. Por desgracia de muchos jugadores, todavía nos tocará esperar muchos meses hasta conocer más datos.