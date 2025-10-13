Neox celebra 20 años de historia como referente de las temáticas en nuestro país

Atresmedia está de aniversario por partida doble. Neox y también Nova celebran este otoño los 20 años de emisión, siendo dos de las cadenas de referencia entre las temáticas del panorama nacional.

En estas dos décadas, Neox se ha ganado su lugar como referente en comedia y acción, una apuesta que sigue destacando entre las opciones preferidas de la audiencia.

Con un 1,8% de cuota de pantalla media en la última temporada, logra sus registros más altos en Target Comercial (2,2%), jóvenes (2,9%), los espectadores de 25-34 años (3,8%) y los 35-44 años (3,1%).

Neox se ha posicionado como la gran referencia en series de comedia internacional, con títulos icónicos que van desde Los Simpson a Friends, The Big Bang Theory, El joven Sheldon y hasta su exitosa última sitcom para las tardes, ‘Fantasmas’. Con estrenos siempre muy pegados al lanzamiento en su lugar de origen, su propuesta de humor, ficción internacional y entretenimiento de primer nivel ha conectado con un público joven y dinámico.

La audiencia infantil también está muy presente con Neox Kidz, donde apuesta por los contenidos más atractivos y novedosos: Sonic Boom, Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug, Pokémon, Campeones, La abeja maya (3D), entre otros compañeros y amigos de su catálogo de grandes series de animación en abierto.

Las series policiacas también son parte importante en la parrilla de Neox, situándose entre sus contenidos más vistos. Chicago P.D y The Equalizer destacaron la temporada pasada en el top 3 de sus ficciones más seguidas y este curso continúa con otras ofertas en el género como Las reglas del juego y NCIS, cuya 21ª temporada también llegará muy pronto al canal.

No podemos olvidar el cine de Neox, con la mejor oferta de películas, dedicando ciclos temáticos a los títulos y protagonistas más destacados de la gran pantalla, desde la saga completa de ‘Torrente’ a la trilogía de El Señor de los Anillos o las peripecias de Padre no hay más que uno.

Dentro de esta estrategia y coincidiendo con el mes de su 20º aniversario, la cadena adelantará a noviembre el estreno de la 36ª temporada de Los Simpson. La familia amarilla creada por Matt Groening no podía vivir en otra casa que no fuera Neox, único sitio dónde se pueden seguir en abierto las aventuras de Bart, Homer, Margue, Lisa, Maggie y todo el vecindario de Springfield y desde donde se ha convertido en la serie de animación más vista de la televisión en nuestro país, además de la ficción más seguida en el canal.

Las fechas conmemorativas también tienen su espacio en la cadena y se han convertido en otra de las citas más destacadas de su programación. La más inmediata será a finales de este mes con un fin de semana dedicado a celebrar Halloween a través de capítulos especiales de sus series y títulos de cine alrededor de esta terrorífica efeméride. Y, para momentos señalados en el calendario, el programa con el que la cadena ha creado ya tradición, Feliz año Neox, y sus clásicas preuvas con el mejor humor en la penúltima noche del año.

Con todo ello, Neox se ha convertido en estos 20 años en una cadena de referencia en nuestro país y brindamos juntos por serlo durante muchos más años.