Géneros: Acción | Aventura | Ciencia Ficción

Desarrollador: Eidos Montreal

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4 | Xbox Series X | PlayStation 5

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2021

PEGI: +12

Marvel's Guardians of the Galaxy | Square Enix

Muchos lo estaban esperando y es que, ¿cómo no íbamos a tener un videojuego protagonizado por los Guardianes de la Galaxia? Reconocidos héroes del universo que han salvado el mundo, a pesar de que en alguna que otra ocasión haya sido más casualidad que otra cosa.

Pero en Marvel’s Guardians of the Galaxy tendremos el placer de convertirnos en Star Lord. Eso sí, este no estará solo, sino que contará con la compañía única de otros grandes héroes como Gamora, Rocket, Groot y, por supuesto, Drax. Eso sí, siendo nosotros los grandes líderes.

El juego estará plagado de decisiones que los jugadores tendrán que tomar y que podrán suponer un cambio en la historia. Algo que, a su vez, podremos conocer también en nuestra aventura donde, como no podía ser de otra forma, tendremos grandes dosis de acción y combates inolvidables.

Por el momento son muchos los detalles que desconocemos, pero sabemos que habrá grandes momentos de diversión, variedad en los movimientos a la hora de combatir y, por supuesto, decisiones que podrán mejorar el estado de ánimo de nuestros compañeros o incluso empeorarlo. Todo dependerá de nosotros como jugadores.