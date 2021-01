Últimos capítulos de 'The Big Bang Theory' para Sheldon y Amy. ¿Qué final le espera a la pareja?

Sheldon planifica las veces que tiene que tener sexo con Amy

Mientras Sheldon y Amy estaban intentando disfrutar de su viaje de luna de miel en Nueva York, se dieron cuenta de que las cosas no iban del todo bien. Sheldon Cooper suele planificar todo lo que tiene que hacer, incluido el sexo, y Amy se harta de que este no deje espacio a la espontaneidad.

El momento de la boda de Sheldon y Amy

Fue un día para recordar en 'Big Bang'. Por fin Amy y Sheldon se dieron el 'sí quiero' rodeados por sus familiares y con Mark Hamill como maestro de ceremonias. "Sheldon, no se qué nos deparará el futuro, pero nunca he sido tan feliz como lo soy ahora", dijo una emocionada Amy. Mientras que Sheldon respondía: "Me pasaré la vida demostrándote lo mucho que te quiero".

La pedida de mano de Sheldon a Amy

Leonard y Penny llamaron a Sheldon Cooper porque estaban muy preocupados. Él les respondió que estaba en Princeton pidiendo matrimonio a Amy. "Estoy esperando a que dejes de hablar por teléfono", aseguró ella. Así fue la pedida de mano más emocionante de 'The Big Bang Theory'. ¿Cómo acabará la pareja en el final de la serie? Lo veremos en el último capítulo.

La primera vez que Sheldon y Amy tuvieron sexo

Jamás hubiésemos pensado que Sheldon dejaría de ver el estreno de 'Star Wars' para tener una cita con Amy el día de su cumpleaños. Y si hace cinco años nos hubieran lo que iba a pasar, no nos lo habríamos creído. Pero sí, se puede decir que Sheldon por fin, "llegó, vio y venció", porque después de más de cinco años de noviazgo, Sheldon y Amy pasaron su primera noche juntos. El actor Bob Nerhart regresó a la exitosa comedia para advertir a Sheldon sobre las difíciles decisiones que tenía que tomar en su relación. Y los consejos tuvieron sus frutos...

El primer beso de Sheldon y Amy

El episodio especial de San Valentín 'The Locomotive Manipulation' nos dio uno de los momentos más deseados entre Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler: su primer beso. La pareja cenó, junto con sus amigos Howard y Bernadette, en un tren camino a California para celebrar San Valentín. Inicialmente, el científico se mostró de una manera un tanto egoísta y Amy, harta de la situación, expresó sus sentimientos. En ese momento, todo se volvió más romántico. Por voluntad propia, Sheldon le plantó, por sorpresa de todos, un beso de infarto a su novia. ¿Habrá más besos de este tipo en el capítulo final de la serie? Lo veremos en Neox.

Amy esperaba un momento romántico en el cine

Amy estaba deseando que Sheldon Cooper tuviera algún gesto romántico con ella y aprovechó cuando fueron al cine para intentar cogerle de la mano. Al científico parece que no le hizo mucha gracia la idea. Esta fue su reacción: "Tu insistencia en cogernos de la mano es ridícula. A las chicas os gustan las cosas cursis". ¿Habrá más momentos románticos en la temporada 12?

Sheldon reveló a Amy uno de sus mayores secretos

El portátil de Sheldon Cooper pasó a mejor vida y Amy aprovechó la ocasión para hacerle un buen regalo, otro portátil con todas las características que Sheldon requiere para su herramienta de trabajo. Ahora que ya tiene lo que necesita, Amy le propone llevar el viejo portátil a la tienda para cambiarlo por un vale. Es entonces cuando Sheldon se ve obligado a contarle y enseñarle uno de sus mayores secretos: es incapaz de tirar nada que haya sido suyo y tiene un trastero destinado a este fin.

Sheldon y Amy protagonizaron una noche ideal de San Valentín

Sheldon y Amy protagonizaron un divertido episodio de San Valentín en el que Leonard y Penny comenzaron a lidiar con la edad, Howard y Bernadette encontraron una gran sorpresa en su bañera de hidromasaje y Raj se debatió entre Emily y Claire. Tras romper su relación con Emily, se dio cuenta de lo solo que estaba y que realmente no era lo que quería, y lo confesó todo en el programa 'Diversión con banderas' de Sheldon y Amy.