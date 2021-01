AL COMPLETO EN ATRESPLAYER

Esta nueva temporada de The Big Bang Theory también la puedes seguir en Internet. En ATRESPLAYER, podrás ver todos los capítulos al completo cuándo y dónde tú quieras a través de cualquier dispositivo. Ya no tienes ninguna excusa para no perderte ningún detalle de esta séptima temporada. Sigue la serie en Neox todos los jueves y también en la web