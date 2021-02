Descubre el contrato de convivencia entre Sheldon y Leonard

CONTRATO DE CONVIVENCIA

Éstas son todas las normas conocidas de la amistad entre Sheldon y Leonard.

Cláusula de la amistad:

1. En el caso que uno de los inquilinos sea invitado a visitar el superacelerador de partículas que se está construyendo en Suiza, deberá invitar al otro a acompañarle.

2. Si uno consigue superpoderes, nombrará al otro su compañeros.

3. Si a uno le muerde un zombie, el otro no puede matarle.

4. Si uno gana la beca MacArthur, deberá mencionar al otro en su discurso de agradecimiento.

5. Si uno es invitado a la casa de Bill Gates a nadar, el otro tendrá derecho a ir con él.

6. Las partes notificarán con doce horas de antelación un coito inminente.

7. La selección de un nuevo restaurante requiere de una vista pública y setenta días de reflexión.

8. La noche de los viernes queda reservada para ver <<Firefly>>, bajo la asunción de que el contrato durará muchos años.

9. Desde la <<calurosa noche de 2006>>, Sheldon ha tenido el control del termostato del apartamento, que debe estar siempre a 21ºC.

10. Las mascotas están prohibidas en el Acuerdo, excepto los animales de servicio, como los perros guía y, algún día, los monos mejorados cibernéticamente (Sheldon rompe esta norma, aunque Leonard se percata de ello, cuando se introduce en el piso varios gatos).

11. Prohibidas las nanas, las canciones, los cuartetos de peluquería, las risas estridentes, el ruido de copas y los cohetes o petardos después de las diez de la noche.

12. Leonard está obligado a llevar a Sheldon al dentista.

13. Cuando Sheldon se bañe el segundo, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que haya agua caliente.

14. La ocupación de personas en la ducha deber ser de una, a menos que haya un ataque de extraterrestres que se disuelvan en el agua.

15. El derecho a la intimidad en el baño queda en suspenso ante un caso de fuerza mayor.

16. Sheldon debe preguntarle a Leonard cómo está al menos una vez al día, aunque no le importe nada.

17. Una vez al año se celebrará <<el día de Leonard>> . Ese día Sheldon no le llevará el desayuno a la cama a Leonard, Leonardo no podrá sentarse en el sitio de Sheldon, no podrá controlar el termostato. La única cosa que recibirá será una postal.

18. No el Contrato de Convivencia ni la bandera americana pueden tocar el suelo.

19. Si uno de los dos inventa un viaje en el tiempo, se acuerda que la primera parada será esta reunión de hoy en exactamente cinco segundos.

20. Sheldon y Leonard tienen la opción de suspender su amistad y reducir su contrato a lo estrictamente esencial,: las únicas responsabilidades entre ellos serán el alquiler, la luz, y un rutinario gesto de indiferencia cuando se vean en el pasillo.

Cláusula de cohabilitación:

1. Modificaciones que se activan en el caso de que alguien tenga novia que vive en el piso:

a. En lugar de tener cada uno una balda de la nevera y otra en común, cada uno tendrá una balda individual y la puerta será comunal.

b. El aspirador se pasará tres veces por semana, no dos, para aducuarlo a la mayor acumulación de células de piel muertas.

c. Se tendrá que discutir el horario del baño para adecuarlo a las necesidades de la mujer.

2. Términos que activarán la cláusula: se considerará que una novia vive en el piso cuando haya dormido en el piso diez noches consecutivas, más de nueve noches en tres semanas o todos los fines de semana de un mes más tres noches de diario.

3. La novia tendrá que firmar el contrato declarando que no toca ni desea tocar ningún instrumento de viento ni de percusión.

Clausulas especiales:

Cláusula Skynet: Leonard ayudará a Sheldon a destruir una inteligencia artificial creada por Sheldon que está atacando la Tierra.

Cláusula de los Ladrones de cuerpos: Leonard ayudará a Sheldon a destruir a alguien que haya sido sustituido por una vaina alienígena giganteñ

Cláusula Godzilla: Leonard ayudará a Sheldon a destruir el monstruo que ha destruido Tokio.