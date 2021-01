Así es la última temporada de 'The Big Bang Theory'. Los momentos destacados del final de la serie

Sheldon descubrió que Amy estuvo mintiendo a su madre

Como Howard enamoró al padre de Amy con su magia, Sheldon decidió mejorar su relación con su suegra. Ella estaba enfadada con él hasta que descubrió que Amy le había estado engañando. La madre de Amy se da cuenta de que con quien tenía que haber estado enfadada era con Amy y no con Sheldon. Al final descubre que tiene muchas más cosas en común con el bueno de Sheldon que lo que pensaba. Ambos se hacen buenos amigos.

Raj tuvo sexo por primera vez con Anu, su futura mujer

En unos meses Rajesh y Anu estarían casados y tenían que comprobar primero si eran compatibles en la cama. Concertaron su primera cita para tener relaciones y Raj decide hacer una llamada a Penny para que le aconseje de cómo debe de actuar. La mujer de Leonard intenta tranquilizarle. Cuando Anu entra en la habitación, Raj que piensa que tiene todo controlado, se queda mudo y sin saber qué decir. Por eso, decide irse al baño con una botella de champán y se la bebe casi al completo. Cuando sale del baño, Raj es otra persona completamente diferente, pero Anu no se fía.

Howard se disfrazó de Sheldon por Halloween

Halloween llega a 'Big Bang' y sus protagonistas han sido de lo más originales con sus disfraces. Howard ha decidido disfrazarse del doctor Cooper y todos los demás se parten de risa. El caso es que al verdadero Sheldon no le hace demasiada gracia el disfraz y descubre que todos sus amigos están riéndose de él sin que ni siquiera se de cuenta. Howard lo ha clavado.

Sheldon y Amy se la devolvieron a Howard y Bernadette con sus disfraces

Sheldon Cooper está muy triste porque Howard se ha disfrazado de él por Halloween. Por su parte, Amy, ha intentado hablar con Bernadette para intentar solucionarlo y que le pida disculpas pero no ha habido suerte. Así que han decidido tomarse la justicia por su mano y devolverles la jugada. Bernadette y Howard no encajan demasiado bien la broma de Sheldon y Amy y toda la pandilla, que se ha juntado para celebrar Halloween, intenta poner paz entre ellos, aunque se lo están pasando genial con la pelea.

El Profesor Protón volvió a aparecer, esta ven en los sueños de Sheldon

En la temporada final de 'The Big Bang Theory' Sheldon también consiguió que apartasen a Amy de su proyecto y ella se enfadó bastante. Sheldon no podía dormir y acabó soñando con el Profesor Protón quien le aconsejó de cómo actuar con Amy para que ella le perdonase. El profesor Protón le aconseja una serie de normas para que su matrimonio funcione. Regla número uno: No te vayas a dormir enfadado. Regla número 2: Si no reconoces los zapatos que hay bajo tu cama, no son tus zapatos. Las revelaciones del Profesor Protón obligan a Sheldon a despertar a Amy y pedirle perdón por haberla enfadado.

A la última batalla de Dragones y Mazmorra acudieron muchos famosos

Si alguien se ha declarado entusiasta de 'Dragones y Mazmorras', este ha sido el actor Joe Manganiello. En la temporada 12 'The Big Bang Theory' ' hizo un gesto al videojuego con un capítulo especial en Wil Wheaton organizaba una partida con famosos y aparecían Bill Shatner, Kevin Smith, Joe Manganiello y Kareem Abdul-Jabbar como invitados. Wil había invitado a las chicas a la partida pero no a los chicos. Así se grabó el capítulo de 'Big Bang' en el que ha habido más famosos. Este capítulo volverá a emitirse el próximo jueves en Neox.

Sheldon se encontró con el Sheldon del pasado

Sheldon Cooper estaba completamente deprimido porque unos rusos habían frustrado su teoría de la superasimetría. Solo había una persona que podía levantarle el ánimo: el joven Sheldon. Por ello Leonard ha sacado una grabación de su compañero que hizo cuando era pequeño. Este fue uno de los mejores momentos de la temporada final de 'The Big Bang Theory'.