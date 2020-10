ESTE JUEVES A PARTIR DE LAS 22:30

Neox estrena, en abierto en España, el capítulo 200 'La experimentación de la celebración' de 'The Big Bang Theory'. Después de 19 años juntos, los chicos celebrarán el cumpleaños de Sheldon. Neox también quiere celebrarlo con un especial de la serie en el que incluye 12 divertidos capítulos y un reportaje especial de producción propia con entrevistas a los protagonistas, making of del rodaje y muchas curiosidades y anécdotas. No te pierdas este gran evento, esta noche a partir de las 22:30 horas en Neox.