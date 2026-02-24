Chicago PD

Kiana cuestiona el método interrogatorio de Hank Voight

Tres atracadores matan al dueño de una tienda y huyen en el coche de una stripper. ¿Ayudará Ruby a la policía a identificar al agresor?

Ruby es una stripper con varios antecedentes que no cuenta toda la verdad a la policía. De hecho, los atracadores de la tienda que mataron al dueño y llevaban máscaras, huyeron en un coche que pertenecía a Ruby, pero ella no denunció su desaparición.

Y no lo hizo porque ella conocía al dueño del coche y lo prestó de forma voluntaria, aunque no sabía lo que iban a hacer con él ni nada del robo.

El Sargento Hank Voight consigue que Ruby deje a un lado su carácter para ponerle sobre la mesa todo lo que pasaría en su vida si no colabora con ellos.

La dureza de sus palabras inquieta desde la agente Kiana Cook hasta a Ruby, que confiesa lo que sabe entre lágrimas.

Pero solo así consiguen salvarla de algo peor y resolver el caso.

Series

Chicago PD - Adam Ruzek ve cómo a un cadáver se lo traga un lago helado

Adam Ruzek ve cómo a un cadáver se lo traga un lago helado

Kiana cuestiona el método interrogatorio de Hank Voight

Chicap PD - Adam recibe un disparo de Callum el nieto de Richard

Adam recibe un disparo de Callum, el nieto de Richard

Atwater se enfrenta a un caso que afecta a su vida personal
Atwater se enfrenta a un caso que afecta a su vida personal

Un día cualquiera se convierte en pesadilla para Kim Burgess
Un día cualquiera se convierte en una pesadilla para Kim Burgess

Voight descubre una peligrosa red de corrupción en las calles de Chicago PD
Voight descubre una peligrosa red de corrupción en las calles de Chicago PD

Lo que parecía una simple operación de vigilancia se convierte en algo mucho más turbio cuando Voight descubre que su superior protege a criminales a cambio de un falso orden en la ciudad.

Neox Kidz - Neoz Kidz: la mejor opción para empezar cada día de la semana
Un plan perfecto

Neox Kidz: la mejor opción para empezar cada día de la semana

Descubre todo lo que te espera en Kidz desde bien temprano.

Chicago PD - Bob Ruzek pierde la cabeza cuando intenta ayudar en un caso

Bob Ruzek pierde la cabeza cuando intenta ayudar en un caso

El evento impulsado por el agente Kevin Atwater ya ha concluido y un disparo rompe la calma. Un joven de 22 años aparece muerto en plena calle.

La iniciativa solidaria de Kevin Atwater se ve empañada por una tragedia

Un cadáver en un garaje desconcierta a Hank y a su equipo

Un cadáver en un garaje desconcierta a Hank y a su equipo

