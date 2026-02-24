Kiana cuestiona el método interrogatorio de Hank Voight

Ruby es una stripper con varios antecedentes que no cuenta toda la verdad a la policía. De hecho, los atracadores de la tienda que mataron al dueño y llevaban máscaras, huyeron en un coche que pertenecía a Ruby, pero ella no denunció su desaparición.

Y no lo hizo porque ella conocía al dueño del coche y lo prestó de forma voluntaria, aunque no sabía lo que iban a hacer con él ni nada del robo.

El Sargento Hank Voight consigue que Ruby deje a un lado su carácter para ponerle sobre la mesa todo lo que pasaría en su vida si no colabora con ellos.

La dureza de sus palabras inquieta desde la agente Kiana Cook hasta a Ruby, que confiesa lo que sabe entre lágrimas.

Pero solo así consiguen salvarla de algo peor y resolver el caso.