Chicago PD

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres

La oficial no se da por vencida a la primera y ante la ausencia de huellas evidentes, decide seguir investigando.

Chicago PD - Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres

Publicidad

neox
Publicado:

La policía Kiana Cook recoge una llamada al 911 de una chica angustiada que dice que la están persiguiendo. Pero se le apagó el móvil: Mandaron a su compañero y a ella a su última ubicación, pero no encontraron nada por lo que cerraron el caso. Pero a ella le dio otra sensación.

Había signos como si alguien hubiera ido corriendo. Pero como llovía tanto no pudieron confirmar nada. Cuando se lo cuenta a Nante Torres, este decide acompañarla de nuevo al lugar en el que vio las huellas, en medio de una noche muy lluviosa. Entonces lo ven: el cuerpo de una chica flotando río abajo.

Cuando va el equipo completo de la policía identifican a Lucy de 14 años, cuyo móvil no funcionaba por el agua.

Entonces el inspector Hank Voight pregunta a Kiana Cook si recibió la llamada y decidió volver. Y así lo hizo. Eso es una buena policía.

Neox» Series» Chicago PD» Mejores momentos

Publicidad

Series

Fantasmas - Berta descubre su verdadera identidad

Berta descubre su verdadera identidad

Chicago PD - Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres

Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres

Fantasmas - Sasha y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Sassa y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Fantasmas - Sam y Jay pasan Acción de gracias separados
Momendo destacado

Jay pilla a Kyle utilizando a los fantasmas para hacerse su amigo

Trevor empieza a hacer de padre con su hija: no quiere que malgaste su futuro
Momento destacado

Trevor empieza a hacer de padre con su hija: no quiere que malgaste su futuro

Fantasmas - Trevor saluda a su hija Abby desde el más allá
Momento destacado

Trevor quiere tener relación con su hija Abby, a pesar de que ella no ve fantasmas

Abby es la nueva camarera del restaurante de Jay y Sam y Trevor quiere acercarse a ella.

Hank Voight revive un caso del pasado tras hallar a una mujer maniatada y con visibles lesiones
Momento destacado

Hank Voight revive un caso del pasado tras hallar a una mujer maniatada y con visibles lesiones

La aparición de una mujer maniatada activa todas las alarmas en la unidad de Inteligencia. Para Voight, el caso es inquietantemente familiar: hace quince años investigó uno muy parecido que nunca logró esclarecer.

Fantasmas - Hetty Woodstone se reencuentra en pleno Halloween con una momia que robó hace más de cien años

Hetty Woodstone se reencuentra en pleno Halloween con una momia que robó hace más de cien años

Voight se enfrenta a un caso desconcertante tras una redada antidroga

Voight se enfrenta a un caso desconcertante tras una redada antidroga

Fantasmas - Thor está a punto de perderse otra vez la boda de su hijo

Thor está a punto de perderse otra vez la boda de su hijo

Publicidad