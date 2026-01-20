Momento destacado
Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres
La oficial no se da por vencida a la primera y ante la ausencia de huellas evidentes, decide seguir investigando.
La policía Kiana Cook recoge una llamada al 911 de una chica angustiada que dice que la están persiguiendo. Pero se le apagó el móvil: Mandaron a su compañero y a ella a su última ubicación, pero no encontraron nada por lo que cerraron el caso. Pero a ella le dio otra sensación.
Había signos como si alguien hubiera ido corriendo. Pero como llovía tanto no pudieron confirmar nada. Cuando se lo cuenta a Nante Torres, este decide acompañarla de nuevo al lugar en el que vio las huellas, en medio de una noche muy lluviosa. Entonces lo ven: el cuerpo de una chica flotando río abajo.
Cuando va el equipo completo de la policía identifican a Lucy de 14 años, cuyo móvil no funcionaba por el agua.
Entonces el inspector Hank Voight pregunta a Kiana Cook si recibió la llamada y decidió volver. Y así lo hizo. Eso es una buena policía.
