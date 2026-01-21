Fantasmas

Berta descubre su verdadera identidad

Por fin han descubierto por qué no había datos suyos a partir de cierto año.

La historia de un fantasma nunca puede dejar de sorprender. Y eso es lo que ha pasado con Berta. Muchas incógnitas de su vida empiezan a esclarecerse y ella termina contándole toda la verdad a su nuevo novio, Pete.

Así descubrimos que mató a un hombre, que en realidad se llamaba Esther Green y era ventrílocua, algo de lo que se avergüenza por eso empieza a justificarse sobre ello.

Como no le dejaban cantar, que era su verdadero sueño, tuvo que probar con este método y era bastante buena.

Ella solo quería ser cantante por lo que siempre que podía intentaba cantar en sus actuaciones, pero al público no le gustaba.

Así que cortó por lo sano. Adoptó el nombre de Berta para separarse de todo aquello y no quiere que nada de lo que hizo en el pasado hiera el nombre que se ha creado en la actualidad.

