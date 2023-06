Las disparatadas ideas de Georgie para ganar dinero fácilmente

El hermano de Sheldon es un joven que sueña con hacerse rico y vivir con comidades. Pero, sabe que no lo va a tener fácil porque proviene de una familia humilde. No obstante, no está dispuesto a perder ninguna oportunidad de negocio para lograr su objetivo y, especialmente, si quiere sorprender a Verónica, una joven del instituto de la que siempre ha estado enamorado.

Para impresionarla, Georgie decide convertirse en un joven emprendedor vendiendo dulces en su centro escolar a un precio inferior al de la máquina expendedora. Con el dinero obtenido, compra a Verónica un collar de oro.

Georgie no cesa en su empeño por enriquecerse y decide buscar platino para después venderlo a un alto precio. Sheldon le confirma que los catalizadores de los vehículos contienen este metal que se mezcla con la gravilla al salir del tubo de escape.

A simple vista parece que es una manera de ganar dinero fácilmente, pero pasa por alto un aspecto muy importante: para obtener platino se necesita un horno de alta temperatura con el que no cuenta.

El hermano de Sheldon ve por televisión a Richar Simmons, un especialista de aeróbic y fitness, que se está forrando con sus clases deportivas, y él decide hacer un vídeo de ejercicios con pesas para venderlo. Para su madre Mary es otra idea disparatada.

Georgie encuentra en casa los exámenes de Sheldon del instituto, y decide venderlos a otros estudiantes para ganar dinero, ya que los profesores no suelen cambiar las preguntas de las pruebas académicas. Los da por 5 dólares, pero el chollo no le dura mucho tiempo porque su profesor de ciencias, el Sr. Givens, le acaba descubriendo.