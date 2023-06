Fobia a los perros y otros miedos a los que se enfrenta el pequeño Sheldon

A lo largo de 'El joven Sheldon' hemos visto como Sheldon Cooper ha desarrollado miedos que le han ido limitado la vida. Como en el caso, de su fobia a la comida. Sheldon deja de comer al atragantase con una salchicha en el desayuno y sus padres Mary y George, preocupados por él, deciden llevarle al psicólogo para que le ayude a gestionar su fobia alimentaria.

Pero, no es el único miedo de Sheldon. Su fobia a los animales, en concreto, a los perros no tiene límites y se da cuenta cuando los Sparks, vecinos de los Cooper, se quedan a cargo de un perro de un conocido y el can, que siente una especial atracción hacia el pequeño, no se separa de él. Esta situación hará que Sheldon entre en pánico.

Y, cuando llega una epidemia de gripe al instituto, Sheldon descubre que, también, tiene fobia a las bacterias y virus, lo que se llama misofobia. El pequeño para evitar contagiarse, se le ocurre la brillante idea de encerrarse en el garaje de su casa con un disfraz de astronauta. Mary está muy preocupada por él.

Además, cuando es elegido como delegado de estudiantes y tiene que dar un discurso ante todos los alumnos y profesorado del instituto, el hermano de Missy desarrolla glosofobia, es decir, miedo a hablar en público. Sheldon pedirá consejo al pastor Jeff y al doctor John Sturgis, para que le ayuden a gestionar su miedo, pero sus recomendaciones no le servirán de mucho.