Los científicos de Big Bang cuelgan sus batas y se ponen los disfraces

Empieza la fiesta y cada uno se disfraza de su personaje favorito, de o no miedo. La fiesta ha sido horrorosa. La gente ha comido, ha bebido, ha bailado y han jurado no volver a hablarse, total, un exitazo. Además, recuerdan el primer beso aunque Penny no ha querido admitirlo nunca ni en ningún momento.

Por otro lado, Amy y Sheldon están almorzando cuando Howard les interrumpe y quiere que pongan solución a su gran problema. Tras la fiesta de disfraces hubo roces con sus amigos por disfrazarse como si fueran uno de ellos. Amy decide que hasta que no venga a disculparse ella no se movera para nada porque no se deja pisar por nada ni por nadie.