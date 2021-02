ACTUACIÓN

El grupo Auryn, formado por Carlos, David, Daniel, Álvaro y Blas ofrecieron en la madrugada del domingo en Neox un pequeño concierto con canciones como '1900', 'Stop and listen', 'Still', 'Para derribar los recuerdos' entre otras e incluso versionaron la canción 'The one that got away' de Katy Perry. ¡No os perdáis este fantástico concierto! ¡En Estación Neox!