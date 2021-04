Carla a Yasmina: "Tú presencia me incomoda"

No se han caído bien desde el comienzo y las cosas no han mejorado. Carla arremete contra Yasmina a la que acusa de 'mirarla mal' varias veces. Yasmina no entiende el ataque y cree que su compañera 've fantasmas donde no los hay'. Carla aprovecha que están todas las isleñas reunidas para criticar a Yasmina por sus comportanientos.