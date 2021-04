Carla y Jesús critican a Bea y Saul por falta de transparencia

Carla y Jesús no han quedado nada contentos después de los resultados de los 'Premios Love Island'. Los fans les han votado en las peores categorías y creen que hay gente que se merece más estar ahí, como Bea y Saúl.

"No estoy gustando, pero me muestro tal cual soy", ha defendido Carla antes de decir que Bea y Saúl no están siendo ellos mismos para caer bien a los espectadores.