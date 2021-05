Jovan y Pedro se enfrentan por Adele

La cita que Pedro tuvo con Adele la noche anterior no le ha sentado demasiado bien a Jovan. Antes de que la fiesta comience, Jovan habla con Pedro y le reprocha su 'actitud' con él por no haberle dicho a las claras que intentaría ligar con Adele. Pedro se defiende, aunque Jovan no le quiere ni escuchar.