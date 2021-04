Primeros enfrentamientos entre parejas: Jesús y Carla deciden intercambiarse con Yass y José

Después del primer reemparejamiento en 'Love Island', Jesús y Carla se muestran más felices que nunca en la villa: por fin están con alguien que les llena. En general, todos se muestran satisfechos con sus nuevas parejas y celebran su felicidad brindando entre todos.

Pero algo inesperado ocurre cuando el teléfono rojo suena y rompe el clima de tranquilidad. Carla lo coge e informa, angustiada: "¡Los fans de 'Love Island' van a romper una de las parejas!". Las seis parejas se escandalizan y, como era de esperar, ninguna quiere separarse de su isleño elegido.

Al día siguiente, los isleños se levantan con deseos de aprovechar el máximo tiempo con su pareja, ya que pueden ser sus últimos momentos juntos. Carla le confiesa a Jesús que le ha escrito una carta. El ambiente está lleno de tensión e incertidumbre, todas las parejas expresan sus miedos con respecto a la noticia del teléfono rojo.

Después de tanta expectación sobre quién será la pareja que deberá romper, Carla recibe un mensaje: los espectadores han votan en la app de 'Love Island' que la pareja que deberá separarse sea la suya con Jesús. Al malagueño también le llega otro mensaje: deben abandonar la Villa para tener una última cita. Carla y Jesús, desconcertados, no saben cuánto tiempo les queda juntos y esta incertidumbre les pone bastante nerviosos a ambos.

Carla y Jesús se muestran enamorados caminando de la mano con mucha complicidad. En la casa, los isleños comentan lo difícil que es la situación y el reto tan grande al que se van a enfrentar.

La cita entre Carla y Jesús es bastante romántica, y Carla decide leer a Jesús la carta que le ha escrito: en ella, expresa sus sentimientos de atracción hacia él y lo cómoda que está cuando están juntos.

Al poco de leérsela, llega un nuevo mensaje: tienen que intercambiarse con otra pareja y deben decidir con cuál. En un primer momento deciden que van a intercambiarse con Celia y Miguel, y también barajan la posibilidad de hacerlo con Bea y Saúl, ya que no les ven como un peligro al ser parejas bastante consolidadas. Se sucede entonces toda una comedura de cabeza como tanto en la casa como en la cita de Carla y Jesús. En realidad ninguna de las parejas de la villa quiere intercambiarse. Fiona dice que ni de broma se mete otra vez en la cama con Jesús y que está muy a gusto con Moure. Adele y Jovan, y Yasmina y José también muestran su satisfacción entre ambos y se niegan a separarse.

Carla y Jesús regresan a la Villa inundados de dudas. Ninguna pareja desea ser la elegida, e intentan influir en Carla y a Jesús para que no les elijan a ellos. Cae la noche y los isleños bailan pero se muestran preocupados por la situación. Carla y Jesús comentan que ven muy bien a las parejas y temen cómo se lo puedan tomar unos u otros. No quieren conflictos.

Llega un mensaje que revoluciona la villa: ha llegado el momento de anunciar el intercambio. Brindan y van al fuego. Jesús pone en situación a los isleños y explica que no ha sido fácil la decisión de Carla y él. Los motivos que dan son que han preferido elegir a “una pareja que no esté consolidada y no tenga sentimientos y está un poco por descarte”. Se decantan por Yasmina y José, que se sienten ofendidos con la elección, ya que consideran que entre ellos sí que hay algo qué está creciendo y, sobre todo, ¡no quieren volver con sus ex!

La tensión de la situación aumenta por momentos y termina desembocando en una discusión entre ambas parejas donde salen todos los trapos sucios, mientras que el resto de isleños abandonan el Fuego.