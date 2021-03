Actores, futbolistas y modelos: estos son los famosos que han participado en las distintas ediciones internacionales de 'Love Island'

En la gran pantalla

Aunque no cuente como isleña, Arielle Vandenberg, la presentadora de la versión estadounidense del reality show británico 'Love Island' que se estrenó en julio de 2019 en CBS, es una conocida actriz y modelo. La hemos visto en un episodio de 'Cómo conocí a vuestra madre' y también en películas como 'La cruda realidad', protagonizada por Gerard Butler y Katrerine Heigl; y también ha aparecido en 'Epic Movie', 'CSI' y 'Bones'.

Dani Dyer es una actriz conocida por aparecer en las películas 'We Still Kill the Old Way', 'Vendetta' y 'Age of Kill'. Además, es copresentadora en series del canal británico MTV.

Otra actriz que ha participado en 'Love Island' es Arabella Chi, donde se la puede ver en la industria del cine en películas como 'Wonderwoman' y 'Liga de la justicia'. Además, ha desfilado en varias pasarelas a lo largo de los años, incluido el desfile de moda Debenhams Summer en 2017.

Modelos de escándalo

Camilla Thurlow es otra concursante que no debe pasar desapercibida. Se la vinculó sentimentalmente con el Príncipe Harry en julio del 2014. Sin embargo, la pareja se separó poco después. Además, Camilla también fue ganadora del concurso ex Miss Edinburgh.

Nativa de la ciudad británica de Liverpool, Hannah Elizabeth es modelo y ha ganado el certamen de belleza Miss American Dream Europe. Además, antes de aparecer en 'Love Island' era mejor conocida por ser una conejita 'Playboy'.

Antes de entrar al reality, Olivia Attwood trabajó como una chica Motorsport Grid. Su aparición en 'Love Island' la llevó a obtener más de 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde actualmente es influencer.

Zara Holland fue una de las ganadoras de Miss Gran Bretaña en 2016. Pero su título le duró muy poco cuando ese mismo año participó en 'Love Island' de Reino Unido: se le retiró el título por mantener relaciones sexuales con el concursante Alex Bowen.

Deportistas en busca del amor

Antes de aparecer en 'Love Island', Finn Tap era un jugador de fútbol semiprofesional para el club Oxford City. Como defensa de la plantilla, abandonó este deporte para fichar por el reality, algo que no le salió nada mal: se proclamó ganador de la sexta edición del Reino Unido.

Marvin Brooks es otro futbolista, esta vez del Salisbury F.C., que también decidió participar en la carrera del amor. Otro deportista que tampoco podía faltar es Dennon Lewis,

futbolista inglés que jugaba en Wealdstone como delantero.