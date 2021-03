Los momentos más picantes, épicos e inverosímiles de las ediciones internacionales de 'Love Island'

'Love Island', el reality show que está arrasando en distintos países a nivel internacional, llega a España el próximo 11 de abril con grandes expectativas y muchas sorpresas. Se emitirá en Neox y estará presentado por uno de los personajes más célebres de la casa Atresmedia: Cristina Pedroche.

Para que te vayas poniendo al día… ¡aquí te dejamos una recopilación de algunos de los momentos más tensos, calientes y emblemáticos del concurso y que tanto éxito han tenido por todo el mundo!

1. ¡En shock! Dos isleños se lo montan delante de sus compañeros

Terry y Emma, dos concursantes de 'Love Island', no podían contener su deseo sexual a pesar de que no estuvieran solos en una de las grandes habitaciones de la Villa. Sin importarles lo que pensara el resto de los isleños, desataron su pasión entre las sábanas y el resto de concursantes no podían creerse lo que estaban viendo con sus propios ojos.

2. Una pedida de mano inolvidable

La intensidad con la que se vive el amor en 'Love Island' no tiene límites. Si no que se lo digan a John y Hannah, que tras convivir durante cinco semanas juntos, él le pide matrimonio a ella de manera muy inesperada. No te pierdas su reacción… ¡Que viva el amor!

3. El feminismo desata una incómoda discusión entre dos isleños

Uno de los temas más candentes y reivindicativos ha desatado una incómoda e hiriente discusión entre Camilla Thurlow y Jonny Mitchell: el feminismo.

Camilla, defensora de los derechos y libertades de las mujeres, se enfada con Jonny al mantener una conversación sobre este tema que le toca muy de cerca. La pareja se llevaba bien hasta que el concursante dijo que las mujeres tenían más oportunidades que los hombres en el Reino Unido. ¡Y la tensión se hace latente!

4. ¡La pelea del siglo! Malia es expulsada tras una pelea física

La rivalidad y los celos entre las solteras no se puede ocultar por mucho tiempo: Malia, una de ellas, se enzarza con Kady después de que ésta le derramara un poco de su bebida en la pierna a su compañera.

Esto fue la gota que colmó el vaso para que Malia acusara a Kady de haberlo hecho a propósito, dando lugar a una fuerte discusión que pasó a una grave disputa con las manos, lo que provocó la expulsión inminente de Malia.

5. Una 'miss' pierde su título por un encuentro sexual

Zara Holland, una de las concursantes de 'Love Island', le salió caro su encuentro sexual con un Alex Bowen, un nuevo soltero.

Después de que ambos tuvieran una cita donde terminaron durmiendo juntos, los jefes del programa informaron a Zara que pierde su título de Miss Gran Bretaña por tener sexo en la Villa. ¡Zara no podía contener las lágrimas!