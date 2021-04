La reacción de Cristina Pedroche cuando descubrió que iba a presentar 'Love Island'

Ya queda menos para que Cristina Pedroche y los isleños hagan sus maletas para ir rumbo a las Islas Canarias para dar comienzo a 'Love Island'. La emoción se apoderó de ella cuando se enteró de que era la elegida para presentar el reality-dates que ha dado la vuelta al mundo.

Pero, ¿qué no puede faltar en la maleta de la presentadora? Cristina Pedroche nos confiesa su 'must' que no puede faltar en el enclave de ensueño en el que se alojará durante varias semanas.

Además, en la entrevista ha reconocido que "será un exitazo" y mucho más si el concurso se desarrolla en un lugar paradisíaco como son las Islas Canarias.

¡No te pierdas detalle en el vídeo!