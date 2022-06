Alberto se interesa por Carmen y eso despierta los celos de Aurora

La llegada de Carmen revoluciona la villa, y no solo por las fotos que recibieron las chicas en el karaoke, si no también ha revolucionado a algún isleño, especialmente a Alberto. El isleño no se ha despegado de Carmen desde el primer minuto, ni en la fiesta ni después.

En la habitación ha habido un acercamiento y el resto de compañeros han comentado la situación. Todo el mundo quiere que Alberto encuentre el amor, ya que es uno de los pocos isleños que todavía no ha conectado con nadie. Pero Aurora si que está interesado por él, aunque no ha fluido tal y como ella esperaba.

Los celos de Aurora han saltado cuando Lara y Rafa han comentado que Alberto si que está interesado en Carmen.

