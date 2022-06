La cita más sincera entre Ruth y Alberto: “Hace mucho que no sentía esa ilusión por alguien”

Alberto y Ruth reciben un mensaje para irse de cita y sacan sus mejores trajes para un encuentro muy especial, ¡se van guapísimos!

Durante la cita y con unas vistas espectaculares, la pareja pone sobre la mesa lo que sienten el uno por el otro y la conexión y complicidad entre ellos es más que evidente. Los dos están dispuestos a seguir conociéndose fuera de ‘Love Island’ y se ve que poco a poco se va encendiendo la llama del amor.

Ruth confiesa que cuando conoció al tinerfeño “tenía una corazonada de que tenías tu lado divertido y no me he equivocado”, reconoce. Alberto se defiende confesando que se considera una persona que le cuesta encontrar a una chica que encaje con él a la perfección, pero que con ella lo que conoce le gusta: “Con lo complicado que soy encuentro a una chica que conecte con ella, es el mayor premio que me llevo”.

¡Qué momento tan emotivo!