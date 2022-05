Los emparejamientos de Rubén y Aurora hacen que estalle la villa y que Saúl pulse el botón rojo por primera vez

Rubén y Aurora tenían un secreto guardado. Antes han recibido un SMS que nadie ha leído y que les otorgaba un poder enorme: elegir a su pareja. Por eso durante todo el día han estado hablando con el resto de concursantes.

Al llegar la hora de la elección, la tensión ha ido en aumento. Aurora ha elegido a Alberto y aunque Dei se haya quedado sola, no le ha molestado ya que albergaba una esperanza en Rubén. Pero este no la ha elegido a ella si no a Lorena. Una decisión clara ya que lo había anunciado por toda la villa.

Pero ante la sorpresa de todos, Saúl ha decidido pulsar el botón rojo. Hacerlo tiene terribles consecuencias para uno de ellos, ¿cuáles? ¿Qué habrá pasado? ¡Descúbrelo en el video que encabeza la noticia!

¡Vota en la app de 'Love Island'!