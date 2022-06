El enfrentamiento entre Paola y Eder que acaba definitivamente con su relación

Las cosas entre Eder y Paola se rompen definitivamente. Paola reconoce que ya no confía en él y que, llegados a este punto, es mejor que cada uno vaya por su lado. Eder asegura no entender lo que está pasando y le pide explicaciones. Quiere que ella le cuente cuál es el problema, pero Paola asegura no tener 'ganas'.

La relación entre ambos queda definitivamente rota y Paola se marcha airada en medio de la conversación que mantenía con Eder. Él, lejos de intentar continuar con la conversación, se tumba en el sofá y se aisla del tema. La situación entre ambos es insostenible.