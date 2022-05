Los isleños se divierten en el juego de 'Yo confieso...' que deja al descubierto muchas sorpresas

¡Es hora de divertirse en 'Love Island'! Por eso han preparado un juego muy especial, sobre todo para que los isleños se conozcan mucho más.

El clásico juego de 'Yo confieso' ha pasado a otro nivel, perfecto para que los isleños liberen tensiones de una forma divertida y diferente. Algunas de las confesiones a las que los isleños se han tenido que enfrentar han sido: tengo sueños premonitorios, me he enrollado con un profesor/a, me he liado con un famoso/a...

Pero la que más ha impactado a los isleños ha sido la que decía: "He estado casado". En esta pregunta, Mauricio se ha quedado en el lado del sí, a lo que Paola no ha sabido que responder.

¿Traerá consecuencias esta confesión?