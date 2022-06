Juanvi y Carmen dejan bien claro que no hay química entre ellos

La cita que Juanvi y Ariadna han tenido ha despertado en el isleño el interés por la vasca. Es el momento de aclarar las cosas con su actual pareja, Carmen.

Los dos tienen esa conversación pendiente y desde el principio queda claro que entre ambos no hay chispa, ni interés, ni atracción. Juanvi cree que Carmen no ha sido del todo sincera con él mientras que ella confiesa que no le atrae Juanvi. Su forma de ser no es compatible con la suya y lo de ellos no puede funcionar. Es una pareja completamente rota y ambos toman caminos diferentes en la villa.