Rafa a Rubén: "Ni te conozco, ni me apetecería conocerte"

La noche no ha calmado los ánimos en la villa de 'Love island'. En el despertar, los isleños descubren que se ha producido un cisma entre ellos. Unos apoyan a Rafa y otros a Rubén. Ha llegado el momento de que ambos se digan las verdades a la cara. Alberto y Luis son testigos del encuentro.

Rafa está molesto con Rubén por haber expulsado a Mirella, le acusa de 'vengarse' de ella, y de haber pulsado inmediatamente el botón rojo. "Entraste en plan vacilón", le acusa Rafa y cree que va de "chulito". Por su parte, Rubén asegura que Rafa no se ha portado de manera honesta con Lara y cree que le ha hecho mucho daño y no merece seguir en la villa. Esta claro que de esta experiencia en 'Love island', Rubén y Rafa no van a salir como amigos.