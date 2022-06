La última suite de 'Love island' la disfrutan a tope Rubén y Lara

Sin duda ha sido uno de los días más emocionantes de 'Love island' para Rubén y Lara. No sólo han tenido una cita espectacular, sino que han sido los elegidos para clausurar la suite de esta edición de 'Love island'. Todos los isleños recibieron un mensaje en el que se les pedía que eligieran qué pareja que todavía no había disfrutado de la suite, lo hiciera. Ruth y Alberto y Rubén y Lara son las dos parejas que todavía no habían tenido ese privilegio. Antes de que los isleños votaran, Ruth dijo públicamente que cree que Lara y Rubén debían de ser los afortunados.

Rubén y Lara han reconocido estar nerviosos por el momento, pero luego se han ido soltando. Estar juntos, sin que nadie les moleste y hablando en la intimidad, es algo que la pareja necesitaba. Los dos lo han disfrutado a tope.