"Me quedo con la pasta"

María, es la primera en intentarlo, parece una chica encantadora, pero según Alberto es un poco sosa y además no tiene una dentadura muy bonita, así que como para él es un punto muy importante decide seguir probando suerte con las demás.

La siguiente es Rocío, una chica que está estudiando enfermería, Alberto le pide que interprete para él un determinado personaje, que no es otro que ‘Torrente’. Rocío, no se corta un pelo y hace una interpretación de Torrente bastante “decente”, sin embargo, no es lo suficientemente buena para Alberto que decide seguir probando.

A continuación es el turno de Severina una chica del Este de 24 años, en esta ocasión Alberto decide que Severina le haga un baile sensual a lo ‘Kim Basinger’ en “9 semanas y media”. Severina se contonea muy bien, sin embargo Alberto, prefiere quedarse con la ‘Kim Basinger’ real.

Finalmente llega el turno de Erma, una chica extrovertida de 22 años, azafata de vuelo y que habla seis idiomas, parece encandilar a Alberto, pero cuando este le ofrece una segunda cita ella pasa de él y se queda con el dinero. Al final Alberto seguirá viendo las películas solo.