Adrián Lastra no se fía de la Pedroche

Cristina Pedroche se lleva a Adrián Lastra, actor de 'Fuga de cerebros' y 'Buenagente', a saltar desde el trampolín de una piscina y... ¡ADRIÁN TIENE MIEDO A LAS ALTURAS!

Esto es lo que le pasa por fiarse de la Pedroche. Pero no hay ningún reto imposible para nuestra reportera. ¿O sí? Adrián y Cristina no dudan en tirarse desde uno de los trampolines de baja altura, pero cuando llega el momento de enfrentarse al trampolín que está a una altura de 10 metros, tanto uno como otro no pueden superar sus miedos y ¡NO SE TIRAN!

¿Con qué nos sorprenderá Cristina Pedroche la próxima semana?