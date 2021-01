Javier Pereira, Juncal Rivero e Eugenia Martínez de Irujo, que no quiso atender al micrófono de Cristina Pedroche "no puedo que se me tiran todos encima" estuvieron por allí.

Jesús Vázquez revolucionó a las señoras que se agolpaban a las puertas del cine. Secun de la Rosa que es el malo de la peli, llegaba tarde al photocall.

Norma Ruiz confesó que no conocía nuestro programa

Álex de la Iglesia nos habló de su próxima película, "La chispa de la vida".

Y por último, Malena Alterio y Fernando Tejero que si que nos cedieron un ratito de su tiempo.