Carmen Lomana, una fanática de 'Se lo que hicisteis ...', que no se ha querido perder el reencuentro

Era una de las asiduas de las fiestas más glamurosas y elegantes de Europa. Carmen Lomana no se perdía una y ahí estaba Pilar Rubio, con su micrófono de 'Sé lo que hicisteis ...' para entrevistarla. "Cuando yo salía en el programa no me conocía nadie", reconoce Carmen Lomana que agradece a 'SLQH' haberla convertido en famosa.

"Desde que os fuisteis (SLQH) mis tardes ya no tienen ningún sentido" se lamenta Carmen Lomana tras la desaparición del programa. Si quieres ver la entrevista a Carmen Lomana en el programa, pincha en el vídeo de la noticia.