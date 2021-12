Patricia Conde y Miki Nadal celebran desde la Puerta del Sol la llegada del Feliz Año Neox

En el año en el que se cumplen 10 años desde la finalización de 'Sé lo que hicisteis ...', uno de los programas más icónicos de la televisión y 10 años también de la celebración en Neox de las tradicionales pre campanadas. Patricia Conde y Miki Nadal, dos de los presentadores de aquel programa, han acudido a la Puerta del Sol de Madrid para celebrar el Feliz Año Neox.

A pesar de la pandemia y de los aforos reducidos, la Puerta del Sol registraba un fantástico aspecto lleno de personas con ganas de tomarse las uvas y decir adiós, lo antes posible a un 2021 que no no ha sido excesivamente bueno. Patricia Conde y Miki Nadal han querido celebrar esta especial ocasión no con las tradicionales uvas, que se reservan para el día 31, sino con algo más original.