Iñaki Urrutia: "Yo no me como nada que esté escarchado por muy buena que esté la esquimal"

Iñaki Urrutia es otro monologuista que participa en el especial de El club de la comedia. Se declara entusiasta de los adornos navideños, pero hasta cierto punto. No puede entender por qué algunas personas optan por decorar sus hogares con una cantidad excesiva de luces. Eso puede tener sus inconvenientes y si no que se lo pregunten a uno de sus amigos que, por decorar su jardín con muchas luces, aterrizó una avioneta allí y los camioneros se acercaron a su vivienda creyendo que era un restaurante de carretera.

Urrutia, también, se manifiesta fan de Papá Noel, pero siempre se ha preguntado: "¿Por qué los que cuelgan de las ventanas de las casas tienen un cuerpo tan desproporcionado? O son paticortos o tronquilargos", afirma el cómico.

Iñaki llega a una conclusión en su monólogo: "los Papás Noel que decoran las ventanas de las viviendas son igual de raros que los que comen la fruta escarchada del roscón" y reflexiona en voz alta: "Si no te comes la flor de Pascua o el Niño Jesús del Belén, no te comas la fruta escarchada", afirma. Él lo tiene claro con respeto a este asunto. "Yo no me como nada que esté escarchado por muy buena que esté la esquimal", confiesa.