Josie, presentador de las preúvas de Neox, adelanta: "El look de Cristina Pedroche va a sorprender y España vibrará con él"

Josie, conductor de las precampanadas de Neox junto a la cómica Valeria Ros, nos ha contado cómo afronta el reto de presentar, por primera vez, las preúvas en el canal de Atresmedia. Para él, no es nada nuevo. Tiene una relación muy especial con este final de año. "Me siento como en casa porque llevo 9 años en la Puerta del Sol", afirma el estilista de moda.

Po otra parte, nos ha revelado cómo se ha preparado para este evento. Para Josie es fundamental el estilismo en esta noche mágica. Asegura que ha contado con un equipo de diseño para preparar su look para las preúvas y nos ha dado alguna pista de cómo irá vestido. Afirma que llevará un pseudo esmoquin extraño y que los amuletos jugarán un papel muy importante en su look.

Con respecto a la vestimenta de Cristina Pedroche en las campanadas de Antena 3, Josie, que es el asesor de los vestidos de la presentadora, aunque no ha querido desvelar cuál será su estilismo, sí nos ha asegurado que impactará a los espectadores. "Este año es muy especial y la vestimenta de Pedroche va a sorprender y España vibrará con su look.", confiesa Josie y agrega, en referencia a las campanadas: "Estoy contento y muy satisfecho de haber puesto mi granito de arena para crear un evento que ya es un clásico en las navidades en España".

Por otro lado, el estilista de moda nos ha confesado que las preúvas más locas que ha vivido fue en 2019 cuando Cristina Pedroche apareció en televisión con un cuerpo clonado en oro. Recuerda que fue un vestido muy complicado de hacer, que llevó meses terminarlo y muchas horas en un estudio de escultura y pintura para que estuviera a punto para las campanadas.

Por último, nos ha confesado que no sigue ningún ritual particular para estar listo para la noche del 30 de diciembre y que para 2024 solo pide paz y tranquilidad. Además, se queda con un recuerdo de 2023: la final de Tu cara me suena. "Estoy muy satisfecho de mi papel en este talent show. Fue un gusto estar ahí en la final", revela.