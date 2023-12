Lamine Thior: "Mi sueño siempre fue ser Melchor, pero me tienen encasillado"

El cómico Lamine Thior es otro de los invitados estrella en el especial de El club de la comedia, presentado por Dani Mateo. Ha arrancado su monólogo haciendo una reflexión. Cree que vivimos en un país donde nunca nos ponemos de acuerdo y, según él, siempre debemos elegir en todos los ámbitos de la vida. "Que si somos de izquierda o derecha, si gato o perro...", comenta, Pero, hay una excepción. Cuando llega la Navidad, asegura que todos nos regimos por una única ley: comer hasta reventar y sin tener en cuenta las intolerancias.

Lamine recuerda una conversación que mantuvo con una amigo suyo sobre las intolerancias no solo en lo referente a la comida sino también en cuanto a lo verbal. "Gritarle a un jugador de fútbol: ¡Mono vete a tu país!, no es la misma intolerancia que beber leche y cargarte por la pata a bajo", asegura.

Thior tampoco entiende cómo algunos critican el consumismo navideño, pero, sin embargo, sí disfrutan saliendo de fiesta por las noches y gastando una cantidad indecente de dinero.

Otra de las cosas que saca de sus casillas al humorista es el tema de los Reyes Magos. Cuenta que le ha llegado una carta del presidente de su comunidad de vecinos ofreciéndole ser uno de los Reyes, pero no le ha dicho cuál y eso le ha descuadrado por completo. "Mi sueño siempre fue ser Melchor, pero me tienen encasillado", comenta Lamine harto de los prejuicios de la sociedad. Y, se pregunta: "¿Quién dice que no se puede romper moldes?".