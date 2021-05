La admiración de Pablo hacia una conocida modelo: "Es la chica que más me pone"

Pablo es uno de los últimos isleños que se ha unido para formar parte del elenco de 'Love Island'. Como no, se ha animado con nuestro juego de 'La pecera de las confesiones' y hemos descubierto cosas muy interesantes.

El recortador de toros ha confesado que es muy asiduo a tener sueños 'hot' ya que se considera un chico muy caliente. Pero, lo que no nos esperábamos es qué conocida modelo e influencer suele protagonizar esos episodios tan calientes: "Es la chica que más me gusta y me pone", ha reconocido.

¡Descubre de quién se trata en el vídeo!