La disculpa de Adele a Yasmina que aún no habías visto

Tras la tensa llegada de Yasmina a la Villa de 'Love Island', en donde Adele cuestionó sus verdaderas intenciones con los chicos, las isleñas han compartido un momento a solas.

Una conversación que hasta ahora no habías visto y que se ha emitido en el nuevo y exclusivo programa de ATRESplayer llamado 'Lo que no has visto'.

En la conversación, Adele se disculpa por violentarla de la manera en que lo hizo, sobre todo, después de darse cuenta de que las intenciones de Yasmina eran buenas y que no esconde maldad ninguna.

