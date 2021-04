La sonrisa cómplice de Nathalya en el test del isleño

Nathalya ha entrado con fuerza en la villa de 'Love Island'. Su presencia ya ha despertado algún que otro roce entre los concursantes, aunque a ella parece que no le afecta demasiado. Todavía no la conocemos en profundidad, pero ya le hemos sometido a nuestro particular test del isleño. ¿Quieres saber qué es lo que nos ha contado? ¿Por qué se le escapa esa sonrisita con ciertas preguntas?