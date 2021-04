Lo que no has visto: Los planes de Marta tras salir de la villa

Marta ha seguido los pasos de Ricky y ha tenido que abandonar la villa de Love Island. Desde su salida no hemos podido conocer sus impresiones sobre su experiencia en el programa. En 'Love Island: Lo que no has visto', podrás conocer su opinión. No te pierdas detalle en ATRESplayer PREMIUM cada viernes, este programa donde podrás ver secuencias inéditas y no perderás detalle de todo lo sucedido en la villa.