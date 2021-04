Yasmina no se cierra puertas: ¿Hay alguien más aparte de José?

Yasmina ha sido una de las afectadas por la decisión de Jesús y Carla de intercambiarse las parejas. Ella tenía la esperanza de que eligieran a Celia y Miguel por su gran amistad, sin embargo, han decidido volver al principio y reemparejarse de nuevo con sus ex.

A pesar de eso, Yasmina ha confesado en el 'Test del isleño' que José no es el único que le hace sentir mariposas, aunque no quiere revelar ningún nombre para no adelantarse a los acontecimientos.

¿Quién será el otro isleño favorito de Yasmina?