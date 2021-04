Cari, con el poder de emparejarse con cualquier isleño y eliminar de inmediato a una isleña

Tras ser elegidos por el resto de isleños, Carla y Jesús pasan una noche de ensueño en la suite rodeados de pétalos de rosa y mucha pasión. Mientras, en la villa todos están de fiesta y Moure plantea sus dudas sobre Cari primero a Jovan y después a Miguel: No le termina de atraer físicamente y se siente muy presionado, aunque ambos le aconsejan que por conocerla no pierde nada y no todo es el físico.

Aumentan las dudas de los isleños con sus parejas

A pesar de que Celia y Miguel han decidido darse otra oportunidad, Miguel se sincera con Saúl y le dice que esto le ha afectado y que ahora no tiene clara su relación con Celia. Saúl también se anima a abrir su corazón y le confiesa a su amigo que Bea le dijo “te quiero” y está feliz, pero da a entender que él no tiene claro qué siente de verdad.

En paralelo, Fiona y Cari tienen una conversación en la que hablan de su particular triángulo amoroso: Fiona le pregunta qué tal con Mou, a lo que Cari responde que van poco a poco, pero muy a gusto. Fiona se alegra, aunque muestra sus miedos con respecto al próximo emparejamiento.

Cari y Moure vuelven a tener una charla íntima donde él vuelve a plantear sus dudas: le dice a la cara que le falta atracción física por ella y esto a la nueva soltera no le hace ninguna gracia.

El auténtico revuelto tras el mensaje de Cari

Cari recibe un inesperado mensaje: “Marina, hoy tendrás un poder crucial. En breve recibirás un mensaje con más información que no podrás compartir con el resto de los isleños." Las reacciones no se hacen esperar y todos barajan cualquier posibilidad. Al poco rato recibe un segundo mensaje que lo lee en totales: “Esta noche hay re emparejamiento y tú, antes, podrás elegir al isleño que quieras." Cari no tiene nada claro y parece no cerrarse a ningún isleño.

Entra Cristina Pedroche y, con ella, la tensión entre los isleños: la presentadora hace una ronda de preguntas a las parejas, donde cada uno muestra sus satisfacciones y miedos.

Entonces llega el momento más esperado para Cari y de desvelar el contenido del segundo mensaje: hay reemparejamiento y ella será la primera en elegir pareja. Pareja que automáticamente quedará salvada y fuera del emparejamiento.

Celia se agobia rápidamente y Cari sigue con su particular casting: habla con Jose, luego con Miguel, y después con Jovan, isleño por el que, admite en totales, le atrae bastante.

Un juego que destapa grandes verdades

Los isleños juegan a “las cartas sobre la mesa”, donde solo pueden contestar sí o no a preguntas comprometidas sobre su vivencia en pareja. Lo más sorprendente de este juego es que se desvelan verdades que desconocemos: la relación entre Bea y Saúl no es tan idílica como parece y la pareja de Miguel y Celia tampoco está muy compensada en cuanto a sentimientos.

Los isleños se preparan para la noche como siempre, aunque en esta ocasión es diferente: una de las isleñas de “primera generación” dormirá fuera de la Villa esta noche. Y eso es una tensión añadida bastante fuerte. Llega Cristina Pedroche y lo primero que le pide a Cari que descarte a tres isleños a los que no va a elegir: de momento, descarta a Jesús y Saúl.