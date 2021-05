Celia convence a Carla de que no se vaya si Jesús es expulsado

Celia y Carla se han vuelto inseparables en la villa de 'Love Island'.

A pesar de estar muy a gusto con sus respectivas parejas, su amistad es muy importante en el día a día en la villa.

Mientras sus compañeros disfrutan de la fiesta, Celia y Carla mantienen una conversación: Celia trata de convencer a la isleña de que si es Jesús el próximo expulsado, ella se quede y no abandone junto a él: "Que no se te pase por la cabeza abandonar. Hacía tiempo que no brillaba tanto una persona a mi lado". ¿Le hará caso?