Los fans han votado con un 43% al isleño que debe abandonar la villa

Tras recibir la noticia de que uno de los chicos emparejados iba a ser expulsado, los isleños se quedaron en shock. Tras esa llamada, desencadenan una serie de reacciones en cascada que van in crescendo. Lo primero que hacen es debatir las chicas por un lado y ellos para valorar la situación: tienen muy en cuenta los resultados del juego del pódium y la percepción que se tiene fuera de cada uno de ellos.

Llega la noche y Carla está literalmente de los nervios, y aunque hay tensión, los isleños deciden vivir una noche de alegría y buenos recuerdos. Celia se lleva a Carla aparte y la convence para que si es Jesús es el elegido para abandonar la villa, ella no se vaya con él tal y como ha manifestado tras escuchar el mensaje del teléfono rojo. Tras la conversación con su confidente, Carla decide apartarse del grupo y hablar con Jesús en la intimidad, donde le termina confesado un "te quiero".

Crisis extrema entre Nathalya y Jose

Por otro lado, las dudas de Nathalya aparecen de la nada: al despertar no se deja besar en la boca por José. En el tocador comenta al resto de isleñas que no está a gusto con él y que no siente algo especial por José. El isleño tiene la mosca detrás de la oreja de que algo ocurre con Nathalya, finalmente la pareja se dispone a hablar: pero el isleño en lugar de escuchar las demandas de Nathalya, la acusa de hacer una montaña de un grano de arena y le acusa de ser una estrategia perfectamente organizada donde se guarda en la manga un plan B.

Suena el teléfono y el mensaje en este caso es: “Los fans de 'Love Island' ya han decidido quién se va de la Villa con un 43% de los votos”. Esto de nuevo les hace elaborar sus teorías. Hay unanimidad por parte de los isleños: todos piensan que ese porcentaje pertenece a José y que en breve abandonará la Villa para siempre.

División de opiniones en la villa

Mientras, Pablo y Pedro hablan de su situación en la Villa, y ya se hacen entre ellos una especie de “reparto" de isleñas: ahora que dan por hecho que Nathalya se queda soltera, la ven perfecta. Adele, aunque más inalcanzable, también les gusta, sobre todo a Pedro.

Cuando están Celia y Miguel en el dormitorio, entra Saúl y dice que a José no se le ha escuchado, que solo tienen la versión de Nathalya. Mientras Miguel le mira con auténtica devoción, la mirada de Celia lo dice todo. Rápidamente se ponen a marujear sobre el tema Carla, Jesús y Celia. A ellos les parece fuera de lugar la actitud de Saúl y Bea. Literalmente, Celia dice que “Miguel es como un topo para Saúl” porque le hace caso en todo.

Los resultados de la votación de los fans

Llega entonces un nuevo mensaje a la Villa donde animan a los chicos isleños a que salden sus cuentas pendientes o hagan eso que aún no han hecho en la villa. Cada uno decide qué es lo que quiere hacer a modo de despedida por si se va.

Llega el momento de saber cuál de los isleños emparejados abandona 'Love Island'. Cari recibe otro nuevo mensaje: Los dos isleños con menos votos con un 4 y un 9% son Saúl y Miguel. El resto quedan en duda.