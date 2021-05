El último reemparejamiento: Las isleñas deciden con quién formar pareja

La tensión entre Marina, Pedro y Cari va creciendo. Yaiza habla con Marina sobre el futuro reemparejamiento ya que, mientras Pedro no se decida, puede pasar cualquier cosa.

Mientras tanto, Cari se ve sin opciones claras y habla con Adonis, que trata de seducirla y ella confiesa que le atrae. Pero, en general, los isleños han empezado a desconfiar de él.

En el momento de irse a acostar Celia plantea a Miguel qué hubiera ocurrido si ella se hubiera marchado del programa, insinuando que Miguel no le hubiera guardado respeto y se hubiera liado con Cynthia. Miguel entonces se pone alerta y le pregunta: ¿por qué sacas eso ahora? y Celia en un primer momento responde “es lo que me ha dicho la gente”. Entonces la cosa se empieza a liar: Celia señala a Yaiza como la autora del comentario.

Esto enciende por completo al gallego y tacha a Yaiza de falsa: desmiente la supuesta invención de la isleña diciendo que él jamás dijo que se liaría con Cynthia. Es entonces cuando Yaiza, ajena a lo ocurrido, va a saludar de manera cariñosa a Miguel y él inmediatamente le pide explicaciones por el supuesto comentario.

Ella se defiende diciendo que nunca ha dicho eso y justificándose de una manera muy convincente. Le llega a decir a Celia que deje ya de buscar cosas en el pasado, que disfrute de la experiencia y se deje de tonterías. Entonces Celia desaparece y Yaiza y Miguel se dan un abrazo donde él le dice que la cree.

El triángulo amoroso: Marina, Pedro y Cari

Por otro lado, Pedro muestra su preocupación, ante la decisión de Cari, porque él desea continuar con Marina.

Cari y Yaiza tienen una conversación donde plantean sus dudas de cara al emparejamiento. Ninguna se pronuncia del todo pero hablan de Moure (que está agobiado); de Pablo (con el que Yaiza dice dormir muy bien); de Adonis, y de Pedro, quien más parece atraer a Cari hoy por hoy.

Celia y Miguel hablan a solas de lo ocurrido la noche anterior. Lejos de pedir perdón, Celia se empeña en decir que no le da importancia a lo ocurrido. Pero Miguel muestra preocupación por la que se montó por una mentira -de quien fuera-, y Celia arremete diciendo que ella no tiene la necesidad de entrar ahí. Miguel se queja de que esa idea le deja a él como un estratega y que le hace daño. Sin embargo, el isleño concluye diciendo que va a dejar los malos rollos a un lado y se va a centrar en las cosas positivas de su relación con Celia.

Los isleños se van de surf

Se respira tranquilidad en la villa, cuando le llega un mensaje a Ángel: Los chicos se preparan para cabalgar las olas del Atlántico. Hoy toca surf en la playa.

Mientras, en la villa Cari habla con Adele y Celia y les dice que si le dan a elegir la primera en el emparejamiento, elegiría a Pedro, porque cree que pueden llegar a tener algo.

Adele le pregunta si el isleño le ha dejado en algún momento la puerta abierta, y Cari responde que no la ha cerrado en ningún momento.

Mientras tanto, los chicos en la playa le preguntan a Pedro sobre este tema también. Cuenta su versión de los hechos y los chicos le recriminan no haber sido claro y decirle un no rotundo a Cari. Les cuenta que tiene claro lo que siente por Marina y que por Cari no siente nada.

Las isleñas deciden en el último reemparejamiento

Llega el último emparejamiento de 'Love Island' y, como cada noche se arreglan, brindan y disfrutan de la fiesta. Cristina Pedroche aparece en la villa y comienza la ceremonia. Los isleños que están en la cuerda floja, muestran sus últimas dudas a lo que se les viene encima.

Empieza Celia que aunque oficialmente está soltera, elige a Miguel. Después Adele, que se mantiene con Jovan. Con Bea tampoco hay sorpresas: elige a Saúl, y Pedroche les recuerda que son la única pareja que se ha mantenido desde el primer día.

Llega el turno de Yaiza y las razones que da es que vino con el propósito de encontrar el amor y no ha surgido, pero sí una amistad de verdad y elige a Pablo. Marina, con muchas dudas de poder elegir antes que Cari, finalmente así es y, evidentemente, elige a Pedro. Entonces llega el turno de Cari, que está con Moure y ha tonteado con Adonis. Ella explica que la amistad está dentro del amor y con el isleño con el que se quiere emparejar finalmente es su fiel amigo Moure.

Por tanto, Ángel y Adonis se quedan fuera del emparejamiento, y Adonis tiene unas bonitas palabras dirigidas a Yaiza. Pero cuando al fin se relajan los isleños, vuelve a aparecer por la puerta Cristina Pedroche. Todos gritan de susto y miedo. La presentadora anuncia: "Isleños, no he venido a daros buenas noticias".