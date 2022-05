Dei confiesa cómo se ve dentro de ‘Love Island’: “Si gano es porque me he enamorado de verdad”

Junto con Aroa, Dei ha sido una de las nuevas solteras que ha entrado a la villa para intentar emparejarse con alguno de los isleños.

A pesar de haber confesado ya en el anterior programa no encajar muy bien con ninguno de los chicos ya que no son su prototipo, la lituana no se cierra las puertas y todavía ve la posibilidad de enamorarse.

Además, ha confesado en este test del isleño cuál es su truco para conquistar a alguien: “Le tendrás que gustar como eres”, ha reconocido. También ha desvelado qué es en lo primero que se fija cuando conoce a un chico. ¿Coincides con ella?

¡Así nos lo cuenta en el vídeo de arriba!

Seguro que te interesa...

La primera impresión de Aroa al conocer a los isleños: “Todo puede pasar”